راتب مارك زوكربيرغ دولار واحد وتكاليف حمايته 7.3 مليون دولار

جهينة نيوز:

يبدو أنه من أجل التأكد من تمتع مؤسس موقع فيسبوك مارك زوكربيرغ بدرجة عالية من الحماية والأمان، فإنه لابد من إنفاق ملايين الدولارات.

فبحسب لجنة حكومية متخصصة، فقد ارتفعت نفقات الحماية الأمنية لمؤسس موقع فيسبوك مارك زوكربرغ من 4.9 مليون دولار عام 2016 إلى 7.3 مليون عام 2017، في وقت أصبحت شعبية زوكربيرغ على المحك نتيجة فضيحة استغلال بيانات المستخدمين الشخصية.

وأوضحت لجنة النفقات التابعة لمجلس إدارة "فيس بوك" أنه يتعين "معالجة مخاوف تتعلق بسلامة مارك بسبب تهديدات لأمنه الشخصي ناجمة عن مكانته كمؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي".

وذكرت اللجنة أن القفزة في التكاليف "هي مناسبة وضرورية ".

ومن بين هذه النفقات ، شراء وتركيب أدوات وصيانة المقرات الشخصية لزوكربيرغ، والتي تشمل العقارات في سان فرانسيسكو وبالو ألتو.

وتشمل النفقات أيضا الاستخدام الشخصي للطائرات الخاصة.

واستأثرت النفقات الأمنية بـ 83 في المئة من إجمالي الحزمة المقدمة لزوكربيرغ في عام 2017، والتي ارتفعت بأكثر من 50 في المئة.

ومع ذلك ، لا يزال راتب زوكربيرغ الأساسي هو دولار واحد فقط.

وخضع زوكربيرغ لنحو 10 ساعات لشهادة أمام مجلس الشيوخ الأميركي هذا الأسبوع بشأن كيفية مشاركة بيانات مستخدمي فيسبوك بشكل غير صحيح مع شركة الاستشارات السياسية كامبريدج أناليتيكا.

ولم يتأثر نشاط فيسبوك بسبب الظهور العلني النادر لزوكربيرغ، وطبيعة القضية التي ترقى إلى الفضيحة، بل على العكس، فقد ارتفعت القيمة السوقية للموقع الاجتماعي الأول في العالم بنحو 24 مليار دولار.