"أمازون" تطور خدمة "Fuse" المخصصة للهواتف الذكية

جهينة نيوز:

تطور شركة "​أمازون​" خدمة بث جديدة عبر الهواتف الذكية، إذ تقدمت الشركة الأميركية بطلب للحصول على علامة تجارية تحمل اسم "أمازون فيوز" الشهر الماضي، والتي تم وصفها باعتبارها خدمة ذات صلة ببث الخدمات الترفيهية، بما في ذلك محتوى الصوت والفيديو عبر الإنترنت وشبكات المحمول.

وتم الكشف عن المزيد من المعلومات حول "Fuse" في إعلان آخر على موقع "أمازون"، والذي يقول: "أمازون فيوز" هو منتج وفريق تم إطلاقه حديثًا في "أمازون"، والذي يمكن الشركاء الدوليين من تقديم خدمات الاشتراك في "أمازون" لعملائهم، وهذا يوفر لـ"أمازون" الفرصة لتوسيع نطاق الوصول إلى العملاء والتوزيع الدولي، إذ ستعمل "Fuse" في المقام الأول مع مشغلي شبكات الهواتف المحمولة في جميع أنحاء العالم لتقديم "Prime Videos" و"Music" و"Kindle" و"Prime" لمئات الملايين من العملاء.