«جاغوار» تنوي تقليص العمالة والإنتاج

الإثنين, 16 نيسان 2018 الساعة 15:17 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

«جاغوار» تنوي تقليص العمالة والإنتاج

جهينة نيوز:

قالت شركة جاغوار لاند روفر أكبر شركة لصناعة السيارات، في بريطانيا، إنها ستسرح ألفا من العاملين لديها وتقلل الإنتاج في اثنين من مصانعها في إنكلترا، بعد تراجع الطلب على السيارات التي تعمل بوقود الديزل بسبب زيادة الضرائب والإجراءات التنظيمية التي تستهدف استخدام هذه السيارات.

وتعتزم الشركة، التي تنتج تقريبا واحدة من كل ثلاث سيارات تنتجها بريطانيا وعددها 1.7 مليون سيارة، تسريح بعض العاملين المؤقتين في موقع سوليهل بوسط إنكلترا وأن تنقل إليه ما يزيد قليلا على 360 شخصا من مصنع كاسل بروميتش القريب.

وقال متحدث باسم الشركة لرويترز "لن نجدد عقود ألف عامل مؤقت في سوليهل".

وتراجعت مبيعات جاغوار بنسبة 26 في المئة منذ بداية العام بينما تراجع الطلب على سيارات لاند روفر بنسبة 20 في المئة في السوق المحلي مع إحجام المشترين عن شراء السيارات التي تستخدم الديزل.

وتشكل طرز السيارات التي تعمل بالديزل حوالي 90 في المئة من مبيعات جاغوار لاند روفر في بريطانيا، مقارنة بحوالي 45 في المئة عالميا.


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