واتس آب يصدر نسخة جديدة بـ«تعديلات مثيرة»

جهينة نيوز:

طرحت شركة فيسبوك بعض التحديثات المتعلقة بالخصوصية في أعقاب فضيحة Cambridge Analytica، ويبدو أن واتس آب تقوم ببعض التغييرات أيضا.

وتم تعديل خدمة تطبيق المراسلة، المملوك من قبل فيسبوك، للسماح للمستخدمين باستعادة الوسائط التي تم حذفها مسبقا، بما في ذلك الصور أو ملفات GIF أو المستندات أو الرسائل الصوتية. ومع ذلك، يبدو أن مستخدمي أندرويد فقط سيكونون قادرين على الاستفادة من التحديث الجديد.

ويتيح أحدث إصدار من واتس آب في نظام أندرويد (2.8.113)، إمكانية إعادة تنزيل ملفات الوسائط القديمة من خوادم الشركة. ولكن المثير للقلق هو أن واتس آب تحفظ الوسائط فعلا على خوادمها، حتى بعد حذفها من الجهاز، وفقا لتقرير WABetaInfo.

وبموجب القوانين الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، سيُطلب من واتس آب الالتزام بإرشادات الاحتفاظ بالبيانات، والتي تنص على أنه لا ينبغي حفظ البيانات الشخصية لفترة أطول مما يتناسب مع خدماتها.

ومن المثير للاهتمام أن واتس آب قد تحدثت بالفعل عن الخصوصية، بالقول إن محتوى الرسائل لن يتم اختراقه من قبل الشركة أو فيسبوك أو أي شخص آخر، بسبب التشفير المتكامل الآمن.