ما حقيقة «الصواريخ البلاستيكية» التي تحدث عنها السيسي؟

جهينة نيوز:

قالت وسائل إعلام مصرية إن خبيرا مصريا كشف "مفاجأة كبرى" تمثلت في تأكيده أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يخطئ حين قال "الصواريخ البلاستيكية".

ونقلت صحيفة "مصريون" عن الدكتور خالد رفعت، مدير مركز "طيبة" للدراسات السياسية أن الكلمة صحيحة من الناحية اللغوية.

وكتب رفعت على حسابه في فيسبوك قائلا: الخرفان سابوا كل اللى بيحصل في الدمام ومسكوا في كلمة السيسي (صواريخ باليستكية) .. مع العلم إنها صح ... لأن الخواجة اللي اخترعها سماها ballistic missiles ... أنا اتفهم ان ننتقد بيان الاجتماع او قابلية القرارات للتطبيق اصلا !! لكن ننتقد حروف كلمة قالها السيسي وتطلع كمان صحيحة !!!.

صحيفة البيان الإماراتية بدورها أكدت هي الأخرى أن قول السيسي إن "مصر لن تقبل قيام عناصر يمنية بقصف الأراضي السعودية بصواريخ بالستيكية"، لم يكن زلة لسان، موضحة أن انتقاد "المنابر الإعلامية الموالية للإخوان"، لم يكن مبنيا على أساس علمي.

وشددت الصحيفة على أن "ما جاء على لسان السيسي كان صحيحا، وفق خبراء، فقد نطقها انطلاقا من اللفظ الإنجليزي وهو ballistic missile، واضعا بذلك الساخرين في موقف محرج لا يحسدون عليه".

ونقلت "البيان" عن الخبير الاستراتيجي المصري العميد سمير راغب، أن مصطلح "بالستيكية" متداول، ويستخدم في الجيش المصري.

وأكد راغب أنه بصفته خبير تسليح قد "سمع عبارة صورايخ بالستيكية آلاف المرات"، مشيرا أيضا إلى أنه هو شخصيا يستخدم في أكثر الأحيان العبارة ذاتها.