محادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين الاسبوع الجاري

جهينة نيوز

من المقرر أن تعقد الكوريتان الشمالية والجنوبية محادثات رفيعة المستوى هذا الأسبوع، للاتفاق على جدول الأعمال الرئيسي للقمة المرتقبة بين زعيمي البلدين.

وقال خبراء إن قمة الكوريتين المقررة في الـ 27 من الشهر الجاري بحاجة إلى الاتفاق على طرق لتخفيف التوترات العسكرية، مشيرين إلى أنه يتعين على البلدين حل القضايا الإنسانية، ومن ضمنها قضية أفراد الأسر المشتتة منذ الحرب الكورية وقضية كوريين جنوبيين محتجزين لدى الشمال.

وتشمل المجالات المحتملة للنقاش عقد محادثات عسكرية بصورة دورية والحد من التوترات العسكرية على الحدود.

وفي حال عقد القمة، ستكون الثالثة من نوعها بين الكوريتين بعد قمتي عامي 2000 و2007، كما أن كيم جون أون سيكون أول زعيم كوري شمالي يعبر الحدود المتوترة بين البلدين منذ الحرب الكورية 1950.

وسيتبع القمة القادمة عقد لقاء قمة آخر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكيم في مايو كأقرب موعد.

يشار إلى أن الكوريتين لا زالتا في حالة حرب من الناحية الفنية مع انتهاء الحرب الكورية بهدنة، وليس بمعاهدة سلام. كما أن المنطقة منزوعة السلاح (DMZ) التي تقسم شبه الجزيرة هي شريط بعرض 4 كيلومترات من الأراضي الوعرة التي تمتد من الساحل إلى الساحل وتعد واحدة من أكثر المناطق تحصينا في العالم.

روسيا اليوم