الناتو: ضربة سوريا كانت إشارة لروسيا وإيران!

الإثنين, 16 نيسان 2018 الساعة 14:15 | سياسة, عالمي

الناتو: ضربة سوريا كانت إشارة لروسيا وإيران!

جهينة نيوز

اعتبر السكرتير العام للناتو ينس ستولتنبرغ الضربة الثلاثية التي وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لسوريا، أنها كانت إشارة واضحة لروسيا وإيران.

وقال ينس ستولتنبرغ في حديث لقناة "إن تي في" أثناء زيارته لأنقرة اليوم: "العملية كانت إشارة واضحة لروسيا وإيران، الداعمتين لسوريا واستهدفت أيضا تقليل قدرة دمشق على استخدام السلاح الكيميائي، وهذا ما يسوّغ تعطيل روسيا التحقيق في مجلس الأمن الدولي" حسب قوله.

وتعرضت عدة مناطق في ريف دمشق وحمص، لعدوان صاروخي شنته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا فجر السبت الماضي. وتذرّعت هذه الدول بهجوم مزعوم بالسلاح الكيميائي في مدينة دوما في الغوطة الشرقية في الـ7 من أبريل.


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