استشهاد مدنى واصابة امرأة وطفلة بجروح نتيجة اعتداء بالقذائف على قرية الاشرفية بريف حمص

جهينة نيوز

استشهد مدني واصيبت امرأة وطفلة بجروح نتيجة اعتداء ارهابيى تنظيم "جبهة النصرة" والمجموعات المنضوية تحت زعامته بالقذائف على قرية الاشرفية بريف حمص الشمالى.

وافاد سانا بأن ارهابيين يتحصنون فى عدد من قرى وبلدات ريف حمص الشمالى استهدفوا بالقذائف قرية الاشرفية شمال مدينة حمص ما أدى الى استشهاد مدنى واصابة امرأة وطفلة بجروح ووقوع أضرار مادية فى منازل الاهالى وممتلكاتهم.

وردا على الاعتداء وجهت وحدة من الجيش رمايات نارية على اتجاه مصادر اطلاق القذائف أسفرت عن تكبيد الارهابيين خسائر بالافراد وتدمير نقاط محصنة ومنصات اطلاق لهم.

وأصيبت أمس امرأة وطفلة بجروح نتيجة اعتداء المجموعات الارهابية بقذيفة صاروخية على حى العباسية بمدينة حمص.