المقداد: سورية على استعداد تام للتعاون وتوفير التسهيلات لوفد منظمة حظر الاسلحة الكيميائية للقيام بمهامه

جهينة نيوز

أكد الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين رئيس اللجنة الوطنية لتنفيذ التزامات سورية بموجب اتفاق حظر الاسلحة الكيميائية ان سورية على استعداد تام للتعاون وتوفير كل التسهيلات اللازمة لوفد تقصي الحقائق لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية للقيام بمهامه.

وفى رده حول الزيارة التى يقوم بها وفد تقصي الحقائق التابع لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية الى سورية للتحقيق فى الادعاءات المتعلقة بالهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما اجاب الدكتور المقداد بأن وفد لجنة تقصى الحقائق وصل الى دمشق منذ ثلاثة ايام بطلب من الجمهورية العربية السورية وذلك بهدف زيارة مكان الاستخدام المزعوم للاسلحة الكيميائية فى دوما وأنه تم عقد عدة اجتماعات مع الوفد نوقش خلالها التعاون بين الجانبين لتنفيذ المهمة المطلوبة بدقة وشفافية وحيادية.

واكد الدكتور المقداد ان سورية شددت فى هذه الاجتماعات على استعدادها التام للتعاون وتوفير كل التسهيلات اللازمة لوفد تقصى الحقائق للقيام بمهامه.