ألمانيا: نتوقع من روسيا مساهمة بناءة في تسوية الازمة في سوريا

جهينة نيوز

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الاثنين، أن بلاده تتوقع من روسيا مساهمة بناءة في تسوية الصراع في سوريا وتقيم إيجابيا تصريحات موسكو حول الاستعداد للحوار بهذا الصدد.

وقال الوزير: "ننتظر من روسيا مساهمة بناءة، ومن الجيد ما سمعناه عن أن روسيا مستعدة للحوار".

وأضاف الوزير: "سنحاول من جانبنا تحديد ترتيبات بجمع المشاركين من أجل إعادة بدء العملية، نظرا للأهمية الخاصة الآن العملية السياسية والبحث عن حل دبلوماسي والعمل لإعادة إطلاقها".

وأشار وزير الخارجية الألماني إلى أنه "لا يمكن أن يتخيل أحد أن يكون من يستخدم أسلحة كيميائية ضد شعبه جزءا من هذا الحل في سوريا".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن ألمانيا وفرنسا تؤيدان إنشاء صيغة جديدة للمفاوضات حول سوريا، مشيرا إلى أنه سيكون هناك مفاوضات بين ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، وستعقد في لندن في 15 نيسان / أبريل، وتعتزم الدول الاتفاق على مزيد من الإجراءات بشأن سوريا.