مقتل ثلاثة جنود أتراك واصابة رابع فى هجوم مسلح جنوب شرق تركيا

جهينة نيوز

قتل ثلاثة جنود أتراك وأصيب رابع فى هجوم مسلح بمحافظة شرناق جنوب شرق تركيا.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر فى الامن التركى قولها ان مسلحين من حزب العمال الكردستاني هاجموا

صباح اليوم قاعدة جوبيكلى تبه العسكرية فى اقليم شرناق ما أسفر عن قتل ثلاثة جنود واصابة رابع.

وتشهد تركيا اضطرابات أمنية وحالة من عدم الاستقرار بسبب الحملة العسكرية التي يشنها النظام التركي على محافظات جنوب شرق تركيا والعمليات القمعية التى ينفذها ضد المواطنين الاتراك ووسائل

الاعلام الرافضة لسياساته اضافة الى دعمه الارهاب فى المنطقة وخاصة في سورية.