ميدل ايست: إسرائيل تستخدم غاز مجهول ضد المتظاهرين في غزة

جهينة نيوز

قالت صحيفة "ميدل ايست" البريطانية، اليوم الاثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم "غاز مجهول" ضد المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرة العودة الكبرى، على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها أن من آثار هذا الغاز أنه يسبب التشنج والارتجاف الشديد، علاوة على حالات الإغماء وفي بعض الحالات الغياب عن الوعي لعدة ساعات فور استنشاق هذا الغاز المميز بلونه الأخضر، وقد سجل أول استخدام لهذا الغاز يوم الجمعة الأخير 13 أبريل 2018.

وأشارت الى أنه تم أخذ عينات من دم وبول من المصابين ويتوقع أن تكون النتائج كارثية، لافتةً الى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم طائرات بدون طيار لإلقاء هذا النوع من الغاز.

ونوهت الصحيفة البريطانية، الى أن هذه الممارسات الوحشية من قبل الاحتلال الإسرائيلي تأتي ضمن جهودها المستمرة لقمع المتظاهرين الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وبدأت مسيرات العودة، في 30 مارس/آذار الماضي، حيث تجمهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بالعودة.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الفعاليات السلمية بالقوة واستهدف المدنيين بدم بارد، ما أسفر عن استشهاد 35 فلسطينيًا، وإصابة حوالي 3088، منذ انطلاق المسيرة حتّى اليوم.