غوارديولا يفوز باللقب بسبب دقته

جهينة نيوز:
اشارت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان احد الاسباب التي ادت الى فوز نادي مانشستر سيتي بلقب الدوري الانكليزي الممتاز هي دقة التحضير من قبل المدير الفني الاسباني للفريق بيب غوارديولا ، حيث لفتت الصحيفة البريطانية الى ان غوارديولا كان يطلب قص العشب بطول معين كان يحدده بالميليمتر ، كما انه كان يقوم بخلع حذائه والسير على ارضية الملعب للتاكد من انها تلاقي متطلباته . واضافت الصحيفة ان التفاصيل الصغيرة التي كان يراها المدرب الاسباني الى جانب طريقة تصرفه داخل وخارج ارض الملعب واحتضانه للفريق ادى الى فوزه باللقب .