غوارديولا يفوز باللقب بسبب دقته

جهينة نيوز:

اشارت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان احد الاسباب التي ادت الى فوز نادي ​مانشستر سيتي​ بلقب ​الدوري الانكليزي الممتاز​ هي دقة التحضير من قبل المدير الفني الاسباني للفريق بيب ​غوارديولا​ ، حيث لفتت الصحيفة البريطانية الى ان غوارديولا كان يطلب قص العشب بطول معين كان يحدده بالميليمتر ، كما انه كان يقوم بخلع حذائه والسير على ارضية الملعب للتاكد من انها تلاقي متطلباته . واضافت الصحيفة ان التفاصيل الصغيرة التي كان يراها المدرب الاسباني الى جانب طريقة تصرفه داخل وخارج ارض الملعب واحتضانه للفريق ادى الى فوزه باللقب .