راموس ضمن قائمة الأكثر لعباً مع الريال

جهينة نيوز:

دخل قائد ريال مدريد، سيرخيو راموس، قائمة أكثر 10 لاعبين لاعبا في تاريخ النادي الإسباني، وفق ما ذكرت صحيفة إسبانية

وقالت الصحيفة إن راموس تغيب الأسبوع الماضي عن موقعة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا بسبب الإيقاف، لكنه عاد السبت ليلعب مع النادي الملكي في الدوري المحلي أمام ملقا.

وأضافت أن هذه العودة أصبحت علامة بارزة في سيرة المدافع البالغ من العمر (32 عاما)، إذ أصبح يحتل مع غوتي مناصفة المرتبة العاشرة من قائمة اللاعبين الأكثر لعبا مع الفريق.

ولعب غوتي مع النادي الملكي بين أعوام 1995 و2010.

وذكرت أن راموس شارك حتى الآن في 387 مباراة مع الفريق منذ الالتحاق به عام 2005، وبوسع المدافع أن يتقدم في القائمة أكثر ذلك أن لديه عامين آخرين في العقد الذي يربطه بالنادي.

وعقدت الصحيفة الإسبانية مقارنة بين اللاعبين اللذين يحتلان المركز العاشرة، فتقول إن غوتي حصد هذا الرقم خلال لعبه في 15 موسما مع الريال، في حين أن راموس حقق الرقم ذاته في 13 موسما.

وأشارت إلى أن راموس لعب 33 مباراة في الموسم الأول مع الريال. لكنه مازال بعيدا عن هداف الريال السابق راؤول غونزاليس، الذي شارك في 550 مباراة في 16 موسما.