حرائق في غابات أستراليا

جهينة نيوز:

أتت حرائق الغابات العنيفة في أستراليا على أكثر من 2400 هكتار حتى يوم ، فيما قالت مصادر رسمية إن تلك الحرائق قد تكون اندلعت بشكل متعمد.

وأوضحت خدمة الإطفاء في المناطق الريفية في ولاية نيو ساوث ويلز، إنها لا تزال في حالة تأهب قصوى، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة وتنشط الرياح القوية في وقت لاحق من اليوم الإثنين.

وقال شين فيتزسيمونز مفوض شؤون الإطفاء في تصريحات تلفزيونية: " يوم الأحد لدينا أكثر من 500 من رجال الإطفاء يعملون على التصدي للحريق، وتقلص هذا العدد إلى 250 من رجال الإطفاء ما زالوا يعملون على الأرض".

وكانت الحرائق قد بدأت بعد ظهر السبت الماضي وأججتها الرياح القوية