الخارجية الروسية: موسكو لن تماطل في اعتماد قانون الرد على العقوبات الأمريكية

جهينة نيوز

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن بلاده لن تماطل في مسألة اعتماد قانون تدابير الرد على العقوبات الأمريكية، مشيرا إلى أن الوضع يملي اعتماده بشكل عاجل.

وقال ريابكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين "أعتقد أن جدول النظر في مشروع القانون المهم هذا، سينظم بشكل لا يسمح بالمماطلة، الوضع يملي بنفسه الحاجة إلى الجهود النشطة. لا يمكننا الآن تحديد ما سيحدث ومتى. لكن من وجهة نظر سياسية، وبالحديث من موقف وزارة الخارجية، نحن نرى ضرورة لتنفيذ ذلك بديناميكية".

وكانت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، قالت إن بلادها ستوقع عقوبات جديدة على روسيا، اليوم الاثنين على خلفية دعمها للرئيس بشار الأسد.

كما أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفين مونشين أن إدارة الرئيس ترامب تعمل حاليا على وضع عقوبات جديدة ضد روسيا، وستعلن عنها غالبا في الأسابيع القليلة المقبلة، فيما أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بلادها سترد بالمثل في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على روسيا.