مادورو: نتائج انتخاباتنا الرئاسية ستذهل العالم

جهينة نيوز

اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن نتائج الانتخابات الرئاسية الفنزويلية المزمعة في 20 مايو ايار القادم ستذهل العالم.

وقال مادورو في مؤتمر صحفي في العاصمة كاراكاس، أمس الأحد: "انتخابات 20 مايو ايار ستكون ناجحة داخليا، ونتائجها ستدهش العالم".

وأشار إلى أن الحكومة مستعدة لتنظيم التصويت، وأنها أجرت الاختبارات اللازمة "على البرمجيات والآليات التنظيمية للعملية الانتخابية".

وأظهرت نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته شركة Hinterlaces أن 50% من الفنزويليين المشاركين في الاستطلاع مستعدون للتصويت لمادورو، فيما حصل أقرب منافسيه هنري فالكون رئيس حزب "الطليعة التقدمية" الفنزويلي المعارض على تأييد 22% من المشاركين في الاستطلاع.

وتعيش فنزويلا حالة من التوتر السياسي ترافقه احتجاجات متكررة مناهضة للسلطة التي تعدّ لإجراء الانتخابات الرئاسية وسط مقاطعة أبرز الأحزاب والقوى المعارضة.

وسبق لمادورو أعلن أن التصويت سيجري في كل الأحوال بمشاركة المعارضة أو دونها، وسوف تحصل فنزويلا على رئيس منتخب شرعي، فيما أعلن قادة دول مثل إسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وتشيلي أنهم لن يعترفوا بنتائج الانتخابات.

المصدر: "تاس"