عبد الهادي: حان وقت الحسم النهائي لملف اليرموك

الإثنين, 16 نيسان 2018 الساعة 11:20 | شؤون محلية, أخبار محلية

عبد الهادي: حان وقت الحسم النهائي لملف اليرموك

جهينة نيوز

أكد مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في سورية أنور عبد الهادي، أن الوقت حان لإعطاء الإنذار الأخير لمسلحي مخيم اليرموك، إما بتسوية أوضاعهم أو الخروج إلى مناطق تستقبل «أمثالهم».

وفي تصريح لـ«الوطن»، أكد عبد الهادي، أن قرار الدولة السورية هو أن لا يمس أي مدني، وهي ستحافظ على المخيم وتحافظ على المدنيين داخله، كما سيتم فتح مدخل لإخراج «المسلحين» ومن يريد تسوية أوضاعه، أما من يريد البقاء ولم يكن متورطاً فلا مشكلة له مع الدولة، وتابع: سنكون خلال «الأيام القليلة القادمة أمام حسم نهائي لملف مخيم اليرموك».


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