الدولار في "السوداء" يقترب من الرسمي.. وسعر الصرف مستقر!

جهينة نيوز

استقر سعر الصرف خلال افتتاح تعاملات الأسبوع في السوق الموازية «السوداء» أمس، إذ اقترب سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية من الأسعار الرسمية مجدداً، حيث تراوحت الأسعار الوسطية في دمشق بين 438 و442 ليرة سورية، مع تباينات في بقية الأسواق.

وبحسب مصادر في السوق فقد شهدت تعاملات الأمس استقراراً وسط أجواء طبيعية، إثر تراجع المخاوف السياسية الدولية، وحالة الأمان التي عززها الجيش والقوات المسلحة بعد العدوان الثلاثي (الأميركي- البريطاني- الفرنسي) على دمشق فجر أمس الأول، علماً بأن التصعيد الغربي قبيل العدوان أثار مخاوف في السوق دفع سعر الصرف إلى مستويات عالية، متجاوزاً مستوى 470 ليرة للدولار، مرتفعاً بنحو 8 بالمئة، وقد أكدت مصادر السوق لـ«الوطن» عقد صفقات كبيرة نسبياً على تلك الأسعار، إذ كان هناك زيادة في الطلب، على العرض، واصفةً ما يحدث في تلك الظروف هو عمليات «لطش» في الأسعار عبر بازارات تعتمد على مبالغ الصفقات وحاجة المشتري، وهوامش الربح للباعة، فلا يمكن الحديث عن سعر سوق محدد، كما هو حاصل أمس بعد الاستقرار.

وأكدت المصادر وجود تداولات جيدة في السوق من حيث الكميات، لجهة العرض والطلب، أمس، خاصة التجاري، مع توقعات بمزيد من التحسن في سعر صرف الليرة، بالاقتراب أكثر من المستويات الرسمية.

في السياق ذاته، أشار مركز دمشق للأبحاث والدراسات «مداد» في تقريره الاقتصادي الأسبوعي مساء أمس، إلى تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بشكل كبير نهاية الأسبوع الماضي في السوق الموازية، وذلك نتيجة التهديدات الأميركية بتوجيه ضربة عسكرية قوية إلى سورية، ما أثار موجة من الطلب الكبير على الدولار الأميركي وقلة المعرض، في ظل حالة من الخوف والتخبط في السوق، إضافة إلى استغلال المضاربين لهذه الأخبار لتحقيق مكاسب كبيرة، الأمر الذي انعكس سلباً على المعنويات في السوق، ودفع بالأسعار لمستويات عالية، وصلت في حدها الأقصى إلى 475 ليرة للدولار الأميركي الواحد، ليعود وتغلق السوق يوم الخميس على 455 ليرة، بعد التراجع في حدة التصريحات المعادية للبلاد.

وتوقع التقرير عودة التحسن في سعر صرف الليرة السورية في الأيام القليلة القادمة بعد أن مرّ العدوان الثلاثي على البلاد بأقل الأضرار، على اعتبار أن الليرة ما زالت تتلقى الدعم من العوامل الاقتصادية الأساسية واستمرار تدفق الحوالات من الخارج وعودة الأثر الإيجابي لتحرير الغوطة الشرقية في الأسواق.

أما في السوق الرسمية فقد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي لدى المصارف وشركات الصرافة، حيث استمر مصرف سورية المركزي في تثبيت سعر زوج الدولار الأميركي/ الليرة السورية عند مستوى 436 ليرة سورية للدولار الأميركي الواحد، وكذلك سعر شراء الدولار الأميركي لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية عند مستوى 434 ليرة سورية، وسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بموجب النشرة الرسمية عند مستوى 438 ليرة سورية للمبيع 435 ليرة سورية للشراء.

وعما يخص سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو في السوق الموازية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تراجعت الليرة إثر ارتفاع زوج (اليورو/ ليرة سورية) إلى مستوى 570 ليرة سورية في نهاية هذا الأسبوع، مقارنةً مع مستوى 524 ليرة سورية المسجل في نهاية الأسبوع السابق، وبما نسبته 8. 78%، كما تراجعت الليرة السورية في السوق الرسمية أمام اليورو بما نسبته 0.67%، ليرتفع زوج (اليورو/ ليرة سورية) إلى مستوى 538.79 ليرة سورية في نهاية الأسبوع مقابل مستوى 535.23 ليرة سورية في نهاية الأسبوع السابق.