زراعة التبغ في السويداء تكلل بالنجاح

جهينة نيوز

بعد معاناة استمرت على مدار أربع سنوات في إقناع مزارعي السويداء بزراعة التبغ ضمن أراضيهم، تكللت أخيراً تجربة زارعة التبغ (نوع برلي) في بلدة مجادل بالنجاح، ما شجع كثيراً من المزارعين على التوجه إلى زراعته العام الحالي.

وبين رئيس دائرة زراعة التبغ في المؤسسة العامة للتبغ طلال زريق أن عدد المزارعين الذين قاموا بزراعة التبغ بلغ 48 مزارعاً على مساحة تزيد على 1300 دونم.

موضحاً أن المؤسسة توجهت لتشجيع هذه الزراعة في محافظة السويداء بعد خروج أراضي محافظة درعا المخصصة لزراعة التبغ من الاستثمار الزراعي بسبب الأحداث الأمنية، وثبت لاحقاً ملاءمة أراضي المحافظة الزراعية بشكل ممتاز لنوع التبغ برلي.

مبيناً توجه المؤسسة إلى زراعة التبغ نوع (كاتريني) بعل حيث ستتم زراعته في قرى مفعلة- بوسان- ضهر الجبل لحاجته إلى رطوبة جوية للنمو والذي شهد بدوره إقبالاً من المزارعين رغم أنها التجربة الأولى لزراعته في المحافظة نظرا لما حققته تجربة زراعة التبغ (برلي) من نجاح في العام الماضي.

وأشار زريق إلى قيام المؤسسة العامة للتبغ بتأمين البذار للمزارعين ومتابعة مشاتلهم الزراعية إضافة إلى تقديمها الشتول الإضافية بحسب احتياج المزارعين وبأثمان مخفضة.

كما تقوم المؤسسة على تأمين الأسمدة والمبيدات الحشرية للمزارعين (ديناً على الموسم) بحيث يستطيع أي مزارع دفع أثمانها بعد جني المحصول إضافة إلى تأمين خيطان القنب وأكياس الخيش.

الوطن