ريال مدريد يهزم ملقة ويستعيد المركز الثالث

جهينة نيوز

تألق إيسكو لاعب وسط ريال مدريد في غياب العديد من زملائه من بينهم كريستيانو رونالدو ليقود فريقه للفوز 2-1 على أرض ملقة متذيل الترتيب ليقتنص المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم من بلنسية يوم امس الأحد.

وقلص أتليتيكو مدريد ثاني الترتيب الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 11 نقطة بعد فوزه المريح 3-صفر على ضيفه ليفانتي بفضل ثلاثية من المهاجمين أنخيل كوريا وأنطوان جريزمان وفرناندو توريس اليوم أيضا.

ونفذ إيسكو ركلة حرة في الدقيقة 29 منحت التقدم للضيوف لكنه امتنع عن الاحتفال بهدفه في مرمى فريقه السابق. وصنع الدولي الإسباني بعدها الهدف الثاني لزميله كاسيميرو بعد تحرك رائع ليضع الكرة في الشباك في الدقيقة 64.

وقلص مهاجم ملقة دييجو رولان الفارق في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد سيطرته على الكرة بيده قبل أن يضعها في الشباك لكن الوقت المتبقي لم يمنح الفرصة لأصحاب الأرض لإضافة المزيد من الأهداف.

وحسم ريال مدريد لقب الموسم الماضي في زيارته الأخيرة لملقة واعتاد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على إراحة العديد من لاعبيه في هذه المباراة عقب مواجهة مرهقة أمام يوفنتوس في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي والتي حسم خلالها الفريق تأهله لقبل النهائي رغم الخسارة 3-1 على ملعبه لكنه تفوق4-3 في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة.

وخاض المدرب الفرنسي المباراة بدون هدافه رونالدو وجاريث بيل ولوكا مودريتش ورفائيل فاران ووضع مارسيلو وتوني كروس على مقاعد البدلاء.

ومنح زيدان فرصة نادرة للمدافعين خيسوس باييخو وتيو هرنانديز للمشاركة في التشكيلة الأساسية بينما دفع باللاعبين بورخا مايورال وداني سيبايوس في الشوط الثاني.

وسيلعب ريال مجددا في الدوري يوم الأربعاء المقبل على أرضه مع أتليتيك بيلباو قبل خوض ذهاب قبل نهائي دوري الأبطال على أرض بايرن ميونيخ في 25 أبريل نيسان الحالي.