فرن متنقل بطاقة في دوما الخميس القادم.. وتأهيل 5 صالات للسورية للتجارة قريباً لتأمين المواد الغذائية والاستهلاكية

جهينة نيوز

كشفت مصادر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لصحيفة الوطن عن إرسال 8 آلاف ربطة خبز خلال اليومين الماضيين إلى دوما، مؤكدة استمرار توزيع مادة الخبز بمعدل 4 آلاف ربطة يومياً، وذلك لحين إجراء أعمال تأهيل للأفران داخل دوما..

كما أعلنت المصادر عن التحضير لإرسال فرن متنقل إلى دوما الخميس بطاقة إنتاجية 5 أطنان يوميا، مشيرة إلى إعادة تأهيل عدد من الصالات التابعة للمؤسسة السورية للتجارة حتى نهاية هذا الأسبوع، بما يضمن تأمين كافة احتياجات الأهالي من مواد غذائية واستهلاكية.

في السياق بينت المصادر أن المؤسسة العامة للمخابز تدخلت منذ اليوم الأول من تحرير دوما لتأمين مادة الخبز، مشيرة إلى العمل قريبا على تأهيل مخبز سيتم الكشف عليه ليصار إلى تأهيله خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى وجود دراسة شاملة وخطة لإعادة تأهيل عدة مخابز لتوضع في الخدمة اعتبارا من الأسبوع القادم ضمن توجيهات الحكومة ومتابعة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وفي سياق متصل كشفت المصادر أنه سيتم في الفترة القريبة تأهيل 5 صالات بشكل مبدئي مؤمنة بمختلف المواد الغذائية والسلع وذلك من أصل 15 صالة تابعة للسورية للتجارة جزء كبير منها دمر وبحاجة لوقت لإعادة تأهيله وإعادة وضع جميع الصالات بالخدمة.

وأشار المصدر إلى أن التدخل مستمرـ وتم توزيع المواد بالكامل بالتنسيق مع محافظة ريف دمشق عبر 6 سيارات تابعة للسورية للتجارة، منوها بوجود اهتمام حكومي كبير بإعادة الخدمات وتأمين جميع السلع والمواد على اختلافها للمواطنين في دوما وجميع البلدات والمناطق المحررة من رجس الإرهاب.

وفي تصريح خاص للوطن بين مدير فرع دمشق وريفها للغاز منصور طه أن الفرع جاهز لتأمين مادة الغاز اللازمة للمواطنين في دوما أو إعادة تفعيل الرخص الموجودة حالياً أو منح تراخيص جديدة لتوزيع مادة الغاز عن طريق المعتمدين، مؤكداً الاستعداد لتأمين جميع المتطلبات عملا بتوجيهات الحكومة ووزارة النفط في المناطق المحررة من الإرهاب.

وكشف طه عن البدء بإجراءات الاستلام الأولي لوحدات التعبئة في معمل غاز عدرا تمهيداَ للقيام لعمليات التجريب والتشغيل لها قريباً، علماً أن المعمل كان ينتج نحو 50 ألف اسطوانة يومياً، مؤكداً أنه تم الكشف الأولي على موقع غاز القابون وتكليف مديرية المشروعات لإعداد دفتر الشروط لإعادة تأهيله بالسرعة القصوى ليتم وضعه بالخدمة خلال ثلاثة أشهر.

وفي ما يخص المناطق المحررة في الغوطة الشرقية أشار تقرير لوزارة النفط حصلت «الوطن» على نسخة منه إلى وجود تنسيق مع الجهات المعنية في محافظة ريف دمشق لاستئناف شركة محروقات تزويد هذه المناطق بكل ما تحتاجه من المشتقات النفطية.

كاشفاً عن إرسال نحو 200 ألف ليتر مازوت إلى البلدات المحررة، إضافة إلى تزويد الشركة السورية للتجارة بكميات إضافية من اسطوانات الغاز لتأمين هذه المناطق، كما تم إرسال 500 اسطوانة غاز إلى بلدة عربين بوساطة سيارات فرع دمشق وريفها للغاز ليتم بيعها للمواطنين (سائل وحديد) حسب الحاجة.