كومي: ترامب غير مؤهل أخلاقياً ليكون رئيساً

جهينة نيوز

أكد المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي/ اف بي اي/ جيمس كومي أن دونالد ترامب غير موءهل أخلاقيا ليكون رئيسا للولايات المتحدة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن كومى قوله فى مقابلة مع تلفزيون /ايه بى سى/ ..لا أصدق تلك القصص التى تقول ان ترامب قد يكون غير مؤهل عقليا أو انه فى مراحل مبكرة من الخرف ,انه بكل بساطة غير مؤهل من

الناحية الاخلاقية ليكون رئيسا.

وشدد كومي على ضرورة أن يجسد الرئيس الاميركى الاحترام ويتقيد بالقيم والتى يعتبر أهمها قول الحقيقة, وهذا الرئيس غير قادر على فعل ذلك.

وكان ترامب انتقد بشدة كومى على خلفية نشر مقتطفات من مذكراته وصف فيها الرئيس الاميركي// بأنه رجل قاس بلا رادع اخلاقى ولا يهمه سوى نفسه ويخضع المقربين منه بطريقة زعماء المافيا //.

ومن المقرر طرح مذكرات كومى وهى بعنوان /ولاء أكبر.. الحقيقة والاكاذيب والزعامة/ فى الاسواق يوم غد وهى تثير مخاوف فى البيت الابيض.

وبين الجمهوريين من الحاق مزيد من الاضرار برئاسة ترامب التى تضررت كثيرا أصلا جراء حماقاته والاقالات والاستقالات فضلا عن توالى التقارير التى تؤكد استغلاله منصبه لتحقيق مصالحه الخاصة.