أبراج يوم الأثنين 2018/4/16 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ١٦/ ٤: يستطيع التعبير عن رفضه للظلم والمآسي عنده روح الدعابة يعطي للجميع ويبخل على نفسه، قوي مندفع ينجح بمجال المحاماة يحب الجدال والجنون ويحب الوعظ يبرر اخطاؤه، الحب هو عطر الحضور الالهي له، انفراجات نفسية قفزة نوعية، الظروف متنوعة فيها تجارب، سنة جبارة عام للتغيررات خلال النصف الثاني تمر ببعض المشاكل المادية حذر وشيء من الصبر وللبعض فرصة ارتباط للبعض

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: تزداد رغبتك باستعادة النشاط والحيوية وتستعيد حماستك، تمارس جاذبيتك لتبدأ بمشروع او فكرة جديدة تملك فيها الاموال او تملك الاموال، كن حذرا ماديا ومعنويا لا تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة انت بحاجة للتعاطف والتضامن، بانتقال القمر لبرج الثور امورك المالية جيدة

الثور: نشيط وقادر على انجاز الكثير من مشاغلك لانك تعيد تنظيم امورك، تستعيد النشاط والحيوية، تبدأ بمشروع جديد تملك طاقة له، تحسم امر عابر تناقش مواضيعك المتراجعة البسمة لا تفارقك الحظ حليفك، اشراق ولمعان وشعبية عنوان نهارك

الجوزاء: القمر في بيت متاعبك مطلوب منك ان تبتسم واذا ازعجك احد فطبطب على كتفه وقل له ان ما مضى قد مضى، لا تتهور بامورك وخاصة عندك لحظات غضب اليوم، لا تخالف القانون ولا تعاند، يحمل لك اليوم تاخير باعمالك او مواعيدك لا تحزن لظلم احد من محيطك، فترة غير مريحة تلزمك الانتباه لصحتك، لا تأخذ قرار حاسم فقد يخيب املك

السرطان: متفائل وتلتقي الاصدقاء تحاول تصحيح علاقاتك المترتبة، ناشط وواعد دراسي مهني تكثر الاتصالات والمواعيد الهموم والمشاغل، جلسات ودعوات وعزائم دعم ومساعدة ومعارف جديدة وتعوض عن خسارة وتراجع يوم اجتماعي

الاسد: نهار متعب ولا تستطيع ان تبقى بمكان واحد، تعيش تجربة مهمة، مطلوب منك ان تكون بحجم المسؤولية، لا تضيع الفرصة، حضر جيدا تظهر مسالة طارئة تمتحن طاقتك، كن مرن وتساهل مع المسؤولين والغرباء، حافظ على مصالحك بمجالك العملي، تكثر المواعيد وقد تقع ضحية فوضى وعدم تنظيم، يوم واعد على صعيد العمل

العذراء: يوم جيد يتميز بالحركة المثمرةوالسفر والاتصالات لأماكن بعيدة، تهتم بمصالحك الاجتماعية، امور تتعلق بالحركة والمسؤوليات وتنظيم امور السفر، حركة دفاع عن الحقوق ولا تتردد ابدا، تحقق اهدافك وتخرج منتصرا

الميزان: منهمك بامور مالية مشتركة وتخفف النفقات، تنشط بمجال الحركة، ابواب تسويق انتصارات رحلات مشاركات تتحرك على جميع الاصعدة، فواتير واستحقاقات تطور نمط حياتك، علاقات منقطعة تعود من جديد، انتبه من امورك المالية

العقرب: تعاني من معاكسات وتوتر بالاجواء، تجد نفسك في ورطة او موقف مربك لان تركيزك على الشراكة، شراكة عاطفة او عمل ابحث عن قواسم مشتركة تعاون مع الطرف الآخر وتحمل المسؤوليات كي لا تدفع ضريبة صدقك، اياك والغضب وتجنب المواجهات

القوس: اعرف كيف تستفيد من كل فرصة، شعارك العمل تنشغل في اكثر من مكان، تقع في خطأ نتيجة تقصيرك واهمالك، لا تراكم العمل عليك وتحمل الروتين دون ملل، انتبه لصحتك بامكانك ان تطلب مساعدة وتنظم وقتك، تتنقل لاكثر مكان، خصمك قوي لا يرحمك، تؤدي واجبك في مسالة عائلية وتشعر بالتوتر

الجدي: انت الاقوى بين الابراج تعرف كيف تصوب سهامك، تحب ان تبتسم وتكون نشيط وجريء وقادر على تحقيق هدف، بانتظارك مصالحة وتسويات، جلسات رومنسية واخبار سعيدة، نهار جيد للنشاطات الفنية

الدلو: القمر بمربعك يعرقل لك المساعي يحمل لك بعض المشاكل والضغوطات العائلية، خصص وقت لعائلتك لا تستخف بحاجات الاحبة خصص وقتا لهم لا تضيع وقتك، باشر بالتصليحات المنزلية الملحة، المنزل يشدك لتعيد ترتيبه ركز على مسالة معينة

الحوت: تبرع بتقديم الحجج تمهد لحركة وسفر قصير، تحضر لعملك بدقة، مناسب لاثبات وجودك حتى تشارك بكل عزيمة وايمان، تنجز مشروع معقد تخوض تجربة مع اصدقائك، توضح ما تريد وتخفف من المواضيع الحساسة، تفكر بتصليح سيارة او شرائها وجيد للدراسة