السورية للإسمنت تنجح في إنتاج الإسمنت الآباري بالطريقة الجافة

جهينة نيوز

أعلنت الشركة السورية لصناعة الإسمنت ومواد البناء في حماة نجاح التجارب الفنية لإنتاج الاسمنت الآباري بالطريقة الجافة بأقل الكلف الاقتصادية لزوم سد احتياجات وزارة النفط والثروة المعدنية.

وأوضح مدير عام الشركة المهندس الطيب يونس في تصريح لمندوب سانا اليوم أن انتاج هذه المادة الجديدة جاء ضمن البرنامج الزمني لتطوير العملية الإنتاجية والفنية في الشركة لتنويع الإنتاج مبينا أنه تم انتاج نحو 3 أطنان حتى الآن من ضمن نحو 8 أطنان تم الاتفاق خلال العام الماضي مع وزارة النفط على انتاجها هذ العام ما يكفي لسد حاجتها من أجل استخدامها في آبار النفط.

وأضاف اليونس أن هذا المنتج الجديد الذي يتمتع بمواصفات فنية عالية وتم انتاجه من كوادر الشركة كان سابقا ينتج بالطريق الرطبة وبكلف اقتصادية كبيرة تصل إلى الضعف في استهلاك الفيول مشيرا إلى أن الشركة نجحت العام الماضي في إنتاج صنف الاسمنت المقاوم للكبريتات بالطريقة الجافة وذلك ضمن خطتها لاستثمار الطاقات وتخفيف كلف الإنتاج