تنسيقيات المسلحين: فراس طلاس يطلب مصالحة في ريفي حمص الشمالي وحماه الجنوبي

جهينة نيوز:

ذكرت تمسيقيات المسلحين أن فراس طلاس طرح مبادرة لتسليم ريف حماة الجنوبي وريف حمص الشمالي ضمن اتفاق مصالحة مع القوات السورية وحلفائها

وقالت التنسيقيات، الطرح تضمن عودة دوائر الدولة للعمل مع سحب السلاح الثقيل وترحيل كل مطلوب بتجاه محافظة ادلب مع تشكيل شرطة عسكرية ومدنية من اهالي ريف حماة الجنوبي وريف حمص الشمالي.

وقالت التنسيقيات ان مبادرة فراس طلاس برعاية احمد جربا، متسائلة عن هذه المبادرة حيث قالت: "لماذا ريف حماة الجنوبي وريف حمص الشمالي اليوم؟؟.. اين الشرفاء من الوضع وافشال الخطط والقضاء على "الثورة"؟؟.. ريف حماة الجنوبي وريف حمص الشمالي اثبتوا واصبروا، والله انكم منصورين".

هذا وبدا الجيش السوري صباح اليوم حملة عسكرية واسعة لتحرير ارياف مدينة حمص الشمالي و مدينة حماه الجنوبي ومدينة سلمية الغربي وفقا لما أفادته مصادر مطلعة لجهينة نيوز.

المصدر: جهينة نيوز/ رصد التنسيقيات