ماذا قال المغني روجر ووترز عندما أراد أحدهم أن يحرض على سورية في حفله..؟

الأحد, 15 نيسان 2018 الساعة 20:17 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

جهينة نيوز

قام المغني العالمي البريطاني الاصل روجر ووترز مؤسس فرقة بينك فلويد - يوقف حفلته في برشلونة اسبانيا ليتحدث عن الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما, و ذلك بعد أن طلب أحد الأشخاص منه إذن بالحديث لجمهوره عن هجوم كيماوي مزعوم في مدينة دوما في الغوطة الشرقية ليحرض على الحكومة السورية.

و قال روترز خلال حفل فني في برشلونة الإسبانية, أن أحدهم أراد الحديث عن مدينة دوما و يتهم سورية و الرئيس بشار الاسد بقصف المدنيين و هذا رأيه و لكن انا ارى أن القبعات البيضاء التي تمثل المعارضة و الجماعات الجهادية خلف الهجوم و هذا رأي شخصي, مؤكد أن الخلاف في الرأي لا يجب أن ينتج عنه تشجيع الحكومات الغربية على القاء القنابل على شعب سورية.


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