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مشاهد من استهداف مدفعية الجيش لمواقع الإرهابيين في عمق الريف الغربي لمدينة السلمية
الأحد, 15 نيسان 2018 الساعة 20:13 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
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