مشاهد من استهداف مدفعية الجيش لمواقع الإرهابيين في عمق الريف الغربي لمدينة السلمية

الأحد, 15 نيسان 2018 الساعة 20:13 | شؤون محلية, أخبار محلية


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا