ترامب ينتقد وسائل الإعلام "المزيفة" بشأن العدوان الثلاثي على سوريا

جهينة نيوز:

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه "تم تنفيذ الضربة في سوريا بإتقان ودقة عالية"، منتقدا "وسائل الإعلام المزيفة" التي "استغلت استخدامه لتعبير المهمة أنجزت"، لانتقاد العدوان الثلاثي الذي نفذته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في سوريا، السبت.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": "تم تنفيذ الضربة في سوريا بإتقان وبدقة عالية، بحيث أصبحت الطريقة الوحيدة التي قد تدينها وسائل الإعلام المزيفة هي استخدامي لتعبير (المهمة أنجزت)".

وتابع: "كنت أعلم بأنهم سيستغلونها، لكنني شعرت بأنه تعبير عسكري رائع، ويجب أن نعيد استخدامه. استخدموه كثيرا".

هذا وأعلنت القيادة العامة للجيش السوري، مساء السبت، أن دفاعاتنا الجوية تصدت بكفاءة عالية للعدوان الثلاثي على سورية فجر السبت، حيث أسقطت 71 صاروخا اطلق على اهداف في سوريا من أصل 110 صواريخ، في حين تمكن بعضها من إصابة أحد مباني مركز البحوث في برزة بدمشق الذي يضم مركزا تعليميا ومخابر علمية، واقتصرت الأضرار على الماديات، بينما تم حرف مسار الصواريخ التي استهدفت موقعا عسكريا بالقرب من حمص، وقد أدى انفجار أحدها إلى جرح ثلاثة مدنيين.