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العثور على معمل لتصنيع الأسلحة والذخائر داخل ما يسمى المربع الأمني لإرهابيي "جيش الإسلام" في دوما
الأحد, 15 نيسان 2018 الساعة 19:51 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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العثور على معمل لتصنيع الأسلحة والذخائر داخل ما يسمى المربع الأمني لإرهابيي "جيش الإسلام" في دوما
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العثور على معمل لتصنيع الأسلحة والذخائر داخل ما يسمى المربع الأمني لإرهابيي "جيش الإسلام" في دوما
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