العثور على معمل لتصنيع الأسلحة والذخائر داخل ما يسمى المربع الأمني لإرهابيي "جيش الإسلام" في دوما

الأحد, 15 نيسان 2018 الساعة 19:51 | شؤون محلية, أخبار محلية

العثور على معمل لتصنيع الأسلحة والذخائر داخل ما يسمى المربع الأمني لإرهابيي

العثور على معمل لتصنيع الأسلحة والذخائر داخل ما يسمى المربع الأمني لإرهابيي "جيش الإسلام" في دوما


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