نصر الله يشيد بشجاعة الجنود والضباط السوريين الذين استمروا في مواقعهم طوال مدة العدوان الثلاثي

جهينة نيوز

قال الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله اليوم 15 نيسان، أن العدو الإسرائيلي بفضل المقاومة وكل التجارب التي حصلت هو أجبن من أن يأتي بدباباته إلى الجنوب اللبناني, مؤكداً سماحته أنه: لا خيار حتى اليوم بحماية لبنان من العدو الاسرائيلي إلا بالمعادلة الذهبية المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة وهي الرد الاستراتيجي المتاح أمام شعوبنا ودولنا ضد العدو.

و عن العدوان الثلاثي على سورية قال نصر الله: إذا ظن أحد أن الوضع في سورية سيتبدل لمصلحة كيان الاحتلال الإسرائيلي أو أمريكا أو أي دولة إقليمية فهو واهم و اضاف: العدوان الثلاثي على سورية جاء قبل دخول خبراء منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الى بلدة دوما بيوم واحد لأنهم يعلمون أن ماجرى في دوما عبارة عن مسرحية.

و اشار نصرالله الى أن تصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ العدوان الثلاثي وإسقاط غالبيتها إنجاز عسكري كبير ومهم جدا، منوها الى ان الجنود والضباط السوريون استمروا في مواقعهم طوال مدة العدوان وهو ما يظهر مستوى معنوياتهم وإرادتهم وانضباطهم وشجاعتهم قي مواجهة العدوان الذي استمر لأكثر من ساعة، مشدداً على أن: معنويات الشعب السوري وجيشه وقيادته أقوى وأكبر وأشد من أي وقت مضى.

و اضاف نصر الله: مع كل انتصار جديد للجيش العربي السوري يمكن أن نرى تكرارا لمسرحية الكيميائي, مضيفاً: دول العدوان عملت على رفع معنويات التنظيمات الإرهابية المسلحة وهذا ما لم يحصل وأيضا خابت آمال العدو الاسرائيلي وبعض الدول التي راهنت على العدوان.

و لفت نصر الله الى ان محدودية العدوان على سوريا على الرغم التحريض الخليجي واللوبيات الصهيونية سببه الخوف من الذهاب الى مواجهة واسعة لا يمكن ان تنتهي وان تمر بسهولة وسوف تلهب المنطقة كلها مضيفاً أن محدودية العدوان على سوريا هو اعتراف عسكري اميركي بقوة محور المقاومة.

ونوه نصر الله الى ان ما حصل فجر السبت سيعقد الحل السياسي في سوريا ومسار جنيف والعلاقات الدولية مشدداً أن ما حدث قد ينسف مسار جنيف.