هيلي: لن تسحب القوات الأمريكية من سوريا إلا بعد تحقيق أهدافها

جهينة نيوز

أكدت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة اليوم الأحد أن بلادها لن تسحب قوات الاحتلال الأمريكي من سوريا إلا بعد أن تحقق أهدافها، حسب ادعائها.

وفي حديث مع فوكس نيوز اليوم ذكرت هيلي ثلاثة أهداف مزعومة للولايات المتحدة وهي "ضمان عدم استخدام الأسلحة الكيماوية" بأي شكل يمكن أن يعرض مصالح الولايات المتحدة للخطر وهزيمة تنظيم "داعش" وضمان وجود نقطة مراقبة جيدة لمتابعة ما تقوم به إيران.

وقالت: "هدفنا أن تعود القوات الأميركية للوطن لكننا لن نسحبها إلا بعد أن نتيقن من أننا أنجزنا هذه الأمور".

هذا وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عدوانا ثلاثيا على سوريا فجر السبت 14 نيسان تحت ذريعة استخدام الكيماوي في مدينة دوما من قبل الحكومة السورية.