كيان الاحتلال يهدد بـ"مواصلة التحرك" ضد إيران على الاراضي السورية!

جهينة نيوز

حذر وزيران إسرائيليان اليوم الأحد من أن "تل أبيب ستواصل التحرك ضد إيران في سوريا وذلك بعد أسبوع على قصف إسرائيلي على مطار "تيفور" في ريف حمص وسط سوريا".

وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان العضو في الحكومة الأمنية المصغرة لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: "سنواصل التحرك ضد الحضور العسكري لإيران في سوريا والذي يشكل تهديدا لأمن إسرائيل".

وصرح وزير التعليم في حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، بأن إسرائيل تملك "حرية تحرك كاملة"، وقال: "لن نسمح لإيران بالتمركز في سوريا ولا يمكن أن تصبح حدودنا الشمالية باحة مفتوحة للقوات السورية ".

وكانت "إسرائيل" استهدفت بثمانية صواريخ مطار "تيفور" العسكري في حمص وسط سوريا مؤخرا، أسفر عن استشهاد 7 جنود إيرانيين، في الوقت الذي لم تعلن فيه إسرائيل رسميا عن شن هذه الغارة، وأكدت سوريا وروسيا أن دفاعات السوريين أسقطت خمسة صواريخ من الثمانية.