أردوغان يقرّ استيراد الخنزير من البوسنة والهرسك

جهينة نيوز

أعلنت تركيا أنها ستبدأ قريبا استيراد لحم الخنزير والخيل من البوسنة والهرسك، وذلك بموجب قرار رسمي منشور في الجريدة الرسمية وأقره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووفقا للجريدة الرسمية، فقد فتحت تركيا حصة تعريفية معفاة من الجمارك أمام واردات اللحوم والمنتجات الزراعية من البوسنة والهرسك، بما يشمل واردات سكر النشا ولحم الخنزير والخيل.

وينص القرار على عدم فرض ضريبة جمركية على لحوم الحيوان الطازجة أو المبردة أو المجمدة حتى 8 آلاف طن ولحم الخروف والماعز حتى ألفي طن.

وكان قد تقرر استيراد تركيا 500 طن من لحم الخنزير من جمهورية مولدوفا بموجب القرار الذي نشر في الصحيفة الرسمية بتاريخ 17 ديسمبر عام 2016.

وتنص الحصة التعريفية المشار إليها على عدم تحصيل رسوم جمركية من القطع القابلة للأكل من الأبقار أو الخنازير أو الأغنام أو الماعز أو الخيول أو الحمير أو البغال حتى ألفي طن بجانب الدواجن حتى ألف طن.

وسيسري العمل بالحصة التعريفية الخاصة بلحوم الحيوانات وأجزائها حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر 2022.

يذكر أن السلطات التركية سبق وأن وقعت اتفاقيات لاستيراد اللحوم من صربيا، وانتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو، مشيرا إلى إطعام أردوغان الشعب التركي لحوما لم يذكر اسم الله عليها قبل ذبحها.

زمان التركي