إصابة امراة وطفلة بجروح جراء سقوط قذيفة على حي العباسية بحمص

جهينة نيوز

أصيبت امرأة وطفلة بجروح نتيجة اعتداء المجموعات الارهابية بقذيفة صاروخية على حي العباسية بمدينة حمص.

وأفادت سانا بأن الارهابيين المنتشرين فى عدد من القرى والبلدات بالريف الشمالى استهدفوا بقذيفة صاروخية المنازل فى العباسية

بمدينة حمص ما تسبب باصابة امراة وطفلة بجروح ووقوع اضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

وردا على الاعتداء وجهت وحدة من الجيش رمايات نارية على اتجاه مصادر اطلاق القذائف أسفرت عن تدمير منصة اطلاق

للقذائف وتكبيد الارهابيين خسائر بالافراد.

وتنتشر فى عدد من قرى وبلدات ريف حمص الشمالى مجموعات ارهابية تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" تحتجز الاهالى وتتخذ منهم دروعا بشرية وتعتدى بالقذائف على الاحياء السكنية فى مدينة حمص والقرى المجاورة.