لهذا السبب نشعر بالدوار عند النهوض؟!

جهينة نيوز:
قال اختصاصي القلب الألماني "أولف لاندميسر" إن الدوار الانتصابي هو الشعور بالدوار عند الانتقال من الوضع الأفقي إلى الوضع الرأسي، كما هو الحال عند النهوض من وضع الاستلقاء.
وحيث أوضح لاندميسر أن السبب في ذلك يرجع إلى توقف الدم في الساقين وعدم إمداد الرأس بالدم على نحو كاف، مما يؤدي إلى الشعور بالدوار، بالإضافة إلى احتمالية إعتام الرؤية لفترة قصيرة.
وقد يرجع الدوار الانتصابي أيضاً إلى بعض الأدوية، كأدوية خفض ضغط الدم المرتفع وحاصرات بيتا. وكما أضاف لاندميسر أن الدوار الانتصابي يعد مزعجاً، ولكنه لا يشكل خطراً في المعتاد.
ولتجنب الإصابة بالدوار الانتصابي ينبغي النهوض من وضع الاستلقاء ببطء، مع مراعاة شرب السوائل على نحو كاف، ومن المهم أيضاً ممارسة الرياضة.
وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة هذا الدوار فينبغي حينئذ استشارة الطبيب.