لهذا السبب نشعر بالدوار عند النهوض؟!

جهينة نيوز:

قال اختصاصي القلب الألماني "أولف لاندميسر" إن الدوار ‫الانتصابي هو الشعور بالدوار عند الانتقال من الوضع الأفقي إلى الوضع ‫الرأسي، كما هو الحال عند النهوض من وضع الاستلقاء.

‫وحيث أوضح لاندميسر أن السبب في ذلك يرجع إلى توقف الدم في ‫الساقين وعدم إمداد الرأس بالدم على نحو كاف، مما يؤدي إلى الشعور ‫بالدوار، بالإضافة إلى احتمالية إعتام الرؤية لفترة قصيرة.

‫وقد يرجع الدوار الانتصابي أيضاً إلى بعض الأدوية، كأدوية خفض ضغط الدم ‫المرتفع وحاصرات بيتا. ‫وكما أضاف لاندميسر أن الدوار الانتصابي يعد مزعجاً، ولكنه لا يشكل خطراً في ‫المعتاد.

‫ولتجنب الإصابة بالدوار الانتصابي ينبغي النهوض من وضع الاستلقاء ببطء، ‫مع مراعاة شرب السوائل على نحو كاف، ومن المهم أيضاً ممارسة الرياضة.

‫وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة هذا الدوار فينبغي حينئذ ‫استشارة الطبيب.