بريطانيا: سنبحث الخيارات إذا استخدمت سورية "أسلحة كيماوية مرة أخرى"!

جهينة نيوز

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم الأحد إن بريطانيا ستبحث ”الخيارات“ مع حلفائها إذا استخدمت القوات السورية أسلحة كيماوية مرة أخرى "حسب زعمه" مضيفا أنه ليس هناك شيء مخطط حتى الآن.

وحسب رويترز دعم جونسون قرار رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالانضمام للولايات المتحدة وفرنسا في ضرب منشآت للأسلحة الكيماوية في سوريا أمس السبت قائلا إنه "كان تصرفا صائبا لمنع استخدام الأسلحة الكيماوية مجددا".

وتابع في برنامج أندرو مار على تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية ”ليس هناك اقتراح على الطاولة حاليا بشن المزيد من الهجمات لأن النظام السوري لم يكن من الحماقة لشن هجوم كيماوي آخر“. حسب تعبيره.