بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تدخل دوما غدا للتحقيق بالهجوم الكيميائي المزعوم

الأحد, 15 نيسان 2018 الساعة 12:58 | سياسة, محلي

بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تدخل دوما غدا للتحقيق بالهجوم الكيميائي المزعوم

جهينة نيوز

أفادت مصادر لـRT، بأن البعثة التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي وصلت إلى سوريا، ستدخل غدا إلى مدينة دوما، للتحقيق في الهجوم الكيميائي المزعوم.

وقالت المصادر لـRT، إن البعثة ستدخل غدا دوما ولديها اليوم اجتماعات مكثفة مع الجهات الأمنية والحكومية السورية.

وأشارت المصادر إلى أنه من المفترض أن ينتهي العمل قبل يوم الأربعاء القادم بتقديم تقرير للأمم المتحدة قبل مغادرة دمشق، ونوهت بأن الوفد يقيم حاليا في فندق "الفورسيزنس" وفيه تجري الاجتماعات، وهو يشكل مقرا دائما لموظفي الأمم المتحدة في سوريا.


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