مصادر لجهينة نيوز: الجيش السوري يبدأ بالتمهيد لحملة عسكرية واسعة ضد الإرهابيين في ريف حمص الشمالي

أفادت مصادر مطلعة لجهينة نيوز، اليوم، ان الجيش السوري بدأ بالتمهيد لحملة عسكرية واسعة ضد الإرهابيين في ريف حمص الشمالي.

هذا واستهدف الجيش السوري صباح اليوم مزارع الرستن برمايات مدفعية دقيقة

كما نفذ الطيران الحربي قصف على مواقع المسلحين بغارات مركزة في مدن وبلدات القنيطرات وديرفول و عزالدين والحمرات والقنطرة بريف حمص الشمالي وحماه الجنوبي.

من جانبها ذكرت تنسيقيات المسلحين ان القوات السورية تستهدف بالمدافع الثقيلة بلدة الفرحانية بريف حمص الشمالي بالتزامن مع تحليق طائرة الأستطلاع وتصوير في اجواء الحولة .