اقتتال الميليشيات الارهابية في ريف ادلب الجنوبي متواصل.. "هيئة تحرير الشام" تسيطر على عدة قرى وتطرد "جبهة تحرير سوريا" منها!

جهينة نيوز

سيطرت ميليشيا "هيئة تحرير الشام" صباح اليوم على قرى الشيخ مصطفى وموقة وكفرعين في ريف ادلب الجنوبي بعد طرد "جبهة تحرير سوريا" منها.

وحسبما افادت وكالة "إباء" الإخبارية التابعة للتنظيمات الارهابية.. ان "هيئة تحرير الشام" انتشرت ايضا في قرى معرتماتر وجبالا ومعرزيتا وكفرسجنة وركايا سجنة بريف إدلب الجنوبي كما انها دخلت قرى حيش وصهيان والشيخ دامس وكفرمسدة ومدايا والعامرية في الريف الجنوبي لإدلب بعد اشتباكات مع مسلحي "جبهة تحرير سوريا".

واضافت "الوكالة" نقلا عما اسمته "مصدر عسكري" في ميليشيا "هيئة تحرير الشام" انه تمت السيطرة على مدينة خان شيخون وقرية تل عاس وتلتها الاستراتيجية جنوب إدلب بعد طرد "جبهة تحرير سوريا".