بوتين في رسالة لقادة الدول العربية: روسيا مستعدة لتنمية التعاون الكامل من أجل ضمان الأمن الإقليمي

الأحد, 15 نيسان 2018 الساعة 12:15 | سياسة, عالمي

بوتين في رسالة لقادة الدول العربية: روسيا مستعدة لتنمية التعاون الكامل من أجل ضمان الأمن الإقليمي

جهينة نيوز

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، رسالة إلى جامعة الدول العربية والتي من المقرر أن تنطلق قمتها الجديدة في المنطقة الشرقية بالسعودية.

وأشار بوتين في تحيته لأعضاء جامعة الدول العربية إلى أن روسيا على استعداد لتطوير التعاون مع جامعة الدول العربية لضمان الأمن الإقليمي.

وقال الرئيس الروسي: "روسيا مستعدة لتنمية التعاون الكامل مع الجامعة العربية من أجل ضمان الأمن الإقليمي. آمل أنه في تتطور الظروف بعد تدمير القوى الأساسية لـ "داعش" في سوريا والعراق، سنستطيع أن نعمل معا على تكثيف عمليات التسوية السياسية وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع في هذه البلدان، وحل المهام الإنسانية العاجلة".

سبوتنيك


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