معلومات مثيرة عن العدوان الثلاثي و عن الأسلحة الأثرية التي تصدت له

جهينة نيوز

قامت كل من الولايات المتحدة و بريطانيا و فرنسا بعدوان ثلاثي موصوف على سورية بواسطة 37 طائرة حربية بينهم قاذفتين بعيدتي المدى و بواسطة سفينتين صاروخيتين و تم إطلاق 103 صواريخ بينهم 19 صاروخ كروز يعتبر من أحدث الصواريخ المجنحة في العالم و لم يستعمل سابقاً و تمكنت سورية من إسقاط 71 صاروخ من ضمنهم أحدث الصواريخ الأمريكية "19 AGM-158B JASSM-ER" بواسطة دفاعات جوية قديمة جداً و لم يسجل مشاركة المنظومات السورية الحديثة مثل منظومة اس-350 متوسطة المدى و حققت سورية نسبة نجاح في إعتراض الأهداف بشكل عام بنسبة 69% و بما فيها الأهداف الغير محمية مثل مركز البحوث العلمية في برزة و حققت القوات السورية نسبة نجاح وصلت الى 100% في بعض المطارات المحصنة جوياً, و لأول مرة يسجل تصدي لعدوان خارجي خلال رفع الجاهزية القتالية لمنظومات الدفاع الجوي, علماً بان قوات الدفاع الجوي و خلال المناوبة القتالية العادية تمكنت من التصدي لهجمات صهيونية بنسب تراوحت بين 62% الى 70%, و قد شارك بإعتراض الصواريخ ثلاث منظومات قديمة و شارك بالتصدي للطائرات كذلك منظومة قديمة وهي اس 200 و لم ينشر اي معلومات عن نتائج عملها ربما للتخفيف من التصعيد حيث من المتوقع أنها تمكنت من الحاق اضرار بطائرات العدو.

منظومة كوب أو كودرات و المعروفة لدى السوريين بإسم سام 6 و يسميها الناتو سا6 منظومة دفاع جوي قصيرة المدى دخلت الخدمة لأول مرة عام 1967 و آخر تحديث لها في العام 1978 و هي النسخة كاب أم 4 و تعتبر من المنظومات القديمة جداً و يمكنها تتبع اربع الى ست اهداف و المنظومات الأولى منها تصيب الأهداف من ارتفاع 100 متر الى 7 كلم و آخر منظومة منها و هي كاب ام 4 يمكنها اصابة هدف على ارتفاع 14 كلم , و مدى المنظومة من 4 كلم الى 24 كلم.

اس125 بيتشورا و المعروف لدى السوريين بإسم سام 3 و هو منظومة قصيرة المدى مضادة للطائرات دخلت الخدمة في العام 1961 و مداها بحسب النسخة من 12 كلم الى 32 كلم و على ارتفاع يبدأ من عشرين متر و ثم يصل الى 10 كلم للنسخة اس 125 ام نيفا ام الى 20 كلم للنسخة بيتشورا 2 ام.

منظومة “بوك” الصاروخية، منظومة دفاع جوى صاروخى سوفيتية متحركة مخصصة للتصدى للأهداف الجوية عالية المناورة على الارتفاعات القصيرة والمتوسطة التى تتراوح بين 30 متر و14-18 كلم فى ظروف التشويش الإلكترونى الشديد, و قد إستعملت سورية النسخة القديمة منها للتصدي للعدوان الثلاثي رغم انها تمتلك منظومات محدثة منها, و قد شوهدت في المطارات السورية منظومة "BukM2E" التي حصلت عليها سورية عام 2007 و التي يعتقد انها شاركت بالتصدي للعدوان الثلاثي.

منظومة اس-200 المضادة للطائرات و يعتقد انها استعملت لمنع الطائرات المعادية من الإقتراب من سورية و من غير المعلوم إذا كانت تمكن من إصابة أي من الطائرات التي شاركت في العدوان, دخلت لى الخدمة عام 1967 و صنع منها أكثر من نسخة مداها يصل الى 300 كلم و يمكنها ضرب أهداف جوية على ارتفاع يصل الى 40 كلم و تمكنت هذه المنظومة من إسقاط مقاتلة اف-16 بإعتراف العدو الصهيوني و اصابت عدد من طائراته من بينها اف-35 و لم ينشر أي معلومات عن نتيجة إطلاقها حيث يعتقد انها تسبب بأضرار لطائرات العدو.