معلومات مثيرة عن العدوان الثلاثي و عن الأسلحة الأثرية التي تصدت له

الأحد, 15 نيسان 2018 الساعة 12:09 | سياسة, محلي

معلومات مثيرة عن العدوان الثلاثي و عن الأسلحة الأثرية التي تصدت له

جهينة نيوز

قامت كل من الولايات المتحدة و بريطانيا و فرنسا بعدوان ثلاثي موصوف على سورية بواسطة 37 طائرة حربية بينهم قاذفتين بعيدتي المدى و بواسطة سفينتين صاروخيتين و تم إطلاق 103 صواريخ بينهم 19 صاروخ كروز يعتبر من أحدث الصواريخ المجنحة في العالم و لم يستعمل سابقاً و تمكنت سورية من إسقاط 71 صاروخ من ضمنهم أحدث الصواريخ الأمريكية "19 AGM-158B JASSM-ER" بواسطة دفاعات جوية قديمة جداً و لم يسجل مشاركة المنظومات السورية الحديثة مثل منظومة اس-350 متوسطة المدى و حققت سورية نسبة نجاح في إعتراض الأهداف بشكل عام بنسبة 69% و بما فيها الأهداف الغير محمية مثل مركز البحوث العلمية في برزة و حققت القوات السورية نسبة نجاح وصلت الى 100% في بعض المطارات المحصنة جوياً, و لأول مرة يسجل تصدي لعدوان خارجي خلال رفع الجاهزية القتالية لمنظومات الدفاع الجوي, علماً بان قوات الدفاع الجوي و خلال المناوبة القتالية العادية تمكنت من التصدي لهجمات صهيونية بنسب تراوحت بين 62% الى 70%, و قد شارك بإعتراض الصواريخ ثلاث منظومات قديمة و شارك بالتصدي للطائرات كذلك منظومة قديمة وهي اس 200 و لم ينشر اي معلومات عن نتائج عملها ربما للتخفيف من التصعيد حيث من المتوقع أنها تمكنت من الحاق اضرار بطائرات العدو.

منظومة كوب أو كودرات و المعروفة لدى السوريين بإسم سام 6 و يسميها الناتو سا6 منظومة دفاع جوي قصيرة المدى دخلت الخدمة لأول مرة عام 1967 و آخر تحديث لها في العام 1978 و هي النسخة كاب أم 4 و تعتبر من المنظومات القديمة جداً و يمكنها تتبع اربع الى ست اهداف و المنظومات الأولى منها تصيب الأهداف من ارتفاع 100 متر الى 7 كلم و آخر منظومة منها و هي كاب ام 4 يمكنها اصابة هدف على ارتفاع 14 كلم , و مدى المنظومة من 4 كلم الى 24 كلم.

اس125 بيتشورا و المعروف لدى السوريين بإسم سام 3 و هو منظومة قصيرة المدى مضادة للطائرات دخلت الخدمة في العام 1961 و مداها بحسب النسخة من 12 كلم الى 32 كلم و على ارتفاع يبدأ من عشرين متر و ثم يصل الى 10 كلم للنسخة اس 125 ام نيفا ام الى 20 كلم للنسخة بيتشورا 2 ام.

منظومة “بوك” الصاروخية، منظومة دفاع جوى صاروخى سوفيتية متحركة مخصصة للتصدى للأهداف الجوية عالية المناورة على الارتفاعات القصيرة والمتوسطة التى تتراوح بين 30 متر و14-18 كلم فى ظروف التشويش الإلكترونى الشديد, و قد إستعملت سورية النسخة القديمة منها للتصدي للعدوان الثلاثي رغم انها تمتلك منظومات محدثة منها, و قد شوهدت في المطارات السورية منظومة "BukM2E" التي حصلت عليها سورية عام 2007 و التي يعتقد انها شاركت بالتصدي للعدوان الثلاثي.

منظومة اس-200 المضادة للطائرات و يعتقد انها استعملت لمنع الطائرات المعادية من الإقتراب من سورية و من غير المعلوم إذا كانت تمكن من إصابة أي من الطائرات التي شاركت في العدوان, دخلت لى الخدمة عام 1967 و صنع منها أكثر من نسخة مداها يصل الى 300 كلم و يمكنها ضرب أهداف جوية على ارتفاع يصل الى 40 كلم و تمكنت هذه المنظومة من إسقاط مقاتلة اف-16 بإعتراف العدو الصهيوني و اصابت عدد من طائراته من بينها اف-35 و لم ينشر أي معلومات عن نتيجة إطلاقها حيث يعتقد انها تسبب بأضرار لطائرات العدو.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا