إسرائيل تدمر نفقاً تزعم أنه لحركة حماس شمال شرقي غزة

جهينة نيوز

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، اكتشاف وتدمير نفق زعم أنه تابع لحركة حماس، امتد من داخل قطاع غزة وتجاوز الحدود إلى داخل الأراضي الإسرائيلية بمحاذاة بلدة جباليا شمال شرق القطاع.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي آفيخاي ادرعي، في بيان له: "خلال نهاية الأسبوع أحبط جيش الدفاع نفقًا إرهابيًا هجوميًا تابع لمنظمة حماس الإرهابية خرق السيادة الإسرائيلية في محاذاة منطقة جباليا" حسب قوله.

وأضاف أدرعي، على حسابه الشخصي عبر "تويتر": "لقد تم رصد وإحباط مسار النفق في عملية هندسية داخل الأراضي الإسرائيلية بقيادة القيادة الجنوبية العسكرية وفرقة غزة وهيئة الاستخبارات وسلاح الجو وهيئة التكنولوجية والوسائل القتالية حيث تم متابعته في مرحلة مبكرة وبشكل متواصل حتى إحباطه".