مظاهرات في مدن امريكية احتجاجاً على العدوان الثلاثي على سورية

جهينة نيوز

شهدت مدينتا واشنطن ولوس انجلوس الامريكيتان مظاهرات احتجاجا على العدوان الثلاثي الذي شنته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على سورية.

وذكرت رويترز ان المتظاهرين احتشدوا خارج البيت الابيض ورددوا هتافات تندد بالعدوان على سورية .

كما تجمع متظاهرون وسط مدينة لوس انجلوس احتجاجا على العدوان الثلاثي وطالبوا الولايات المتحدة وحلفاءها بالامتناع عن شن مزيد من الاعتداءات وعدم التدخل في شؤون الشرق الاوسط .

ومن المنتظر ان تخرج مزيد من الاحتجاجات ضد العدوان في مدن امريكية اخرى بما فيها نيويورك في وقت لاحق اليوم.