فقدان أحد العاملين في انهيار بمنجم للفحم جنوب روسيا

جهينة نيوز

فقد احد عمال المناجم فيما تم انتشال وانقاذ 3 عمال آخرين اثر انهيار وقع داخل منجم للفحم الحجري في مقاطعة روستوف على الدون جنوب روسيا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مصادر رسمية قولها.. ان الحادث وقع على عمق 800 متر عن سطح الأرض ونجم عن انهيار للسقوف الواقية في عمق المنجم الواقع في منطقة كراسنوسولنسكي في روستوف مشيرة

الى ان احد العمال لا يزال عالقا تحت الأنقاض.

وتشهد مناجم الفحم الحجري بين الحين والاخر وقوع حوادث من هذا النوع تسفر في بعض الأحيان عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا وأضرار مادية فادحة.