حكم نهائي بالسجن المؤبد على "مرشد الإخوان" في مصر

جهينة نيوز

أيدت محكمة النقض المصرية حكما بالسجن المؤبد على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، واثنين آخرين من قيادات الجماعة.

وقال عضو فريق الدفاع عن المتهمين عبد المنعم عبد المقصود، إن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة جنائية في مصر، رفضت الطعون وأيدت حكم السجن المؤبد على محمد بديع واثنين آخرين من قيادات الجماعة، في قضية متعلقة بإدارة اعتصام في العام 2013، من بينهم المتحدث باسم الجماعة محمود غزلان، وبالحبس 5 سنوات لـ 14 آخرين في القضية نفسها.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في مايو ايار الماضي بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق بديع واثنين من قيادات الجماعة في إعادة محاكمة بعد حكم أول بحقه بالإعدام، وهو الحكم الذي طعن فيه المتهمون.

وتتعلق القضية بمشاركة المتهمين في إدارة اعتصام أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في محيط مسجد رابعة العدوية في شرق القاهرة 2013 احتجاجا على الإطاحة بمرسي، في ما يعرف إعلاميا بقضية "غرفة عمليات رابعة".