سلطنة عمان تفاجئ السوريين بتأييدها للعدوان الثلاثي على سوريا!

جهينة نيوز

أعلنت الخارجة العمانية عن تفهمها للأسباب التي دفعت أميركا وبريطانيا وفرنسا إلى توجيه ضربة عسكرية ضد مواقع في سوريا فجر امس السبت.

وقالت الخارجية في تصريح مقتضب على موقع “تويتر”، “تعرب السلطنة عن تأييدها للأسباب التي أدت بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا للقيام بالإجراءات العسكرية ضد المنشآت العسكرية السورية”.

وتعرضت سوريا فجر اليوم السبت 14 أبريل/ نيسان إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية.

وأعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.