رأفت محمد مدربا لفريق رجال الوحدة بكرة القدم

جهينة نيوز

عينت ادارة نادي الوحدة رأفت محمد مدربا لفريق الرجال بكرة القدم خلفا للمدرب احمد الشعار الذي استقال بعد خسارة فريقه أمام الاتحاد بهدفين مقابل لا شيء في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز لكرة

القدم.

وأكد نائب رئيس النادي ومدير الفريق غياث الدباس أنه تم الاتفاق مع المدرب محمد لقيادة الفريق في المرحلة القادمة في الدوري وبطولة كأس الاتحاد الاسيوي مشيرا الى ان محمد درب الفريق سابقا وهو على دراية بمستوى اللاعبين وإمكاناتهم.

وقال الدباس.. بعد استقالة المدرب أحمد الشعار والكادر الفني عقب مباراتنا أمام الاتحاد كان لابد من التعاقد مع مدرب خبير يشرف على الفريق ولا سيما اننا ننافس على لقب الدوري مع فريقي الجيش والاتحاد مضيفا ان محمد سيشكل اضافة مهمة للفريق لما يمتلكه من خبرة في التدريب اضافة الى العلاقات القوية التي تربطه باللاعبين والإدارة.

وسبق لمحمد أن عمل مدربا لفريق الوحدة لأربع سنوات بين شباط 2013 وكانون الثاني 2017 وقاده لإحراز أربعة ألقاب هي بطولة الدوري عام 2014 وبطولة كأس الجمهورية أعوام 2013 و2015 و2016 قبل

أن يستقيل منتصف كانون الثاني من العام الماضي بعد تردي نتائج الفريق في بطولة الدوري ودرب منتخب الشباب في التصفيات الاسيوية الأخيرة.