الجزائر: العدوان الثلاثي على سورية سيقلص حظوظ التوصل لحل سياسي للازمة

جهينة نيوز

اعربت الجزائر عن اسفها للعدوان الثلاثي الذي شنته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سورية امس مشددة على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي بما فيها القانون الانساني الدولي.

واوضح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف وفق ما ذكرت وكالة الانباء الجزائرية ان الجزائر تأسف "للتصعيد العسكري" على خلفية العدوان الثلاثي مشيرا إلى أن هذا الامر "لن

يزيد سوى من تقليص حظوظ التوصل الى حل سياسي للازمة في سورية".

وبين بن علي شريف أن الجزائر على قناعة بأنه لا بديل للحل السياسي الكفيل وحده بوضع حد لمعاناة الشعب السوري وصون وحدة الاراضي السورية وسيادتها مشددا على أن الجزائر تذكر حيال تلك التطورات

بضرورة احترام قواعد القانون الدولي بما فيها القانون الانساني الدولي من قبل الجميع وفي كل الظروف.