ملك الأردن لـ تيريزا ماي: الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية

جهينة نيوز

قال الملك الأردني عبد الله الثاني لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلال اتصال هاتفي أن "الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في سوريا، والحفاظ على وحدة أراضيها وأمن وسلامة شعبها"، حسب وكالة الأنباء الأردنية بترا.

وتلقى الملك الأردني اتصالا هاتفيا من تيريزا ماي، تم خلاله بحث التطورات على الساحة السورية.

وكانت سوريا قد تعرضت، فجر أمس السبت 14 أبريل/ نيسان، إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.